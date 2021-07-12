Haliliye’de asfalt çalışması devam diyor

Haliliye Belediyesi tarafından Bağlarbaşı ve Yavuz Selim mahallelerini birbirine bağlayan Demir İzzet Caddesinde başlatılan asfalt çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçede asfalt atağını hummalı şekilde devam ettiriyor. İlçe merkezinde birçok mahallede çalışmalarını tamamlayan ekipler, Bağlarbaşı ve Yavuz Selim mahallelerini birbirine bağlayan Demir İzzet Caddesinde de, başlattığı asfalt serim çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, asfaltlanan yolu mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde deforme olan yollarda yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla yolları uzun ömürlü hale getirerek hizmete sunuyor. Mahalle sakinleri ise deforme olan yolların Haliliye Belediyesi tarafından kısa sürede asfaltlandığının altını çizerek, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtirken Canpolat’a teşekkür ettiler.