Haliliye’de araç yatırımı ile tasarrufa gidiliyor

Haliliye Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli yaklaşık 130 milyon değerinde bir yatırım yaparak, tasarrufa gidiyor.

Haliliye Belediyesi 2022 yılı ağustos ayı ilk meclis birleşimi gerçekleşti. Devteşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisindeki Meclis Toplantı Salonundaki birleşim Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında toplandı. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda açılış ve yoklamanın ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri okundu.

Haliliye’ye yönelik kararların alındığı birleşimde Başkan Mehmet Canpolat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli yatırım ile Haliliye envanterine yaklaşık 130 milyon değerinde araç kazandırıldığını ifade etti. “Gelecekte Haliliye Belediyesinde kiralık araç olmayacak, hepsi Haliliye Belediyesinin mülkü olacak” diyen Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında, “Ağustos ayı Meclisimizin ilk birleşimini gerçekleştirdik. Haliliyemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu doğrultuda Haliliye Belediyemizi gelecek yarınlara taşımak adına gerek 20 yıllık, gerek 50 yıllık planlar yaparak, hareket etmeye gayret ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde almış olduğumuz karar gereği Haliliye envanterinde hiçbir kiralık iş makinası, araç kalmasın diye karar almıştık. Meclisimizden ilgili yetkilerimiz de alarak, iş ve işlemlere başlamıştık. Yaklaşık 130 milyon değerinde çöp araçları, ticari araçlar, ekskavatör, konkasör olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli bir yatırım yaparak envanterimize bu araçları katmış bulunmaktayız. Gelecekte Haliliye Belediyesinde kiralık araç olmayacak, hepsi Haliliye Belediyesinin mülkü olacak. Araçların gelişinin tamamlanmasıyla Haliliye Belediyesi geleceğe hizmet anlamında kendi mülkündeki araçlarla birlikte yoluna devam edecek” dedi.

“Park miktarımız bin dönüme doğru gidecek”

Yapılan çalışmalarla Haliliye’de yeşilin artırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Bunun yanında diğer yatırımlarımız da durmadı. Park ve bahçelerle ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Yeni parklarımızı devreye almaya başladık. Yaklaşık 40’a yakın yeni parkla birlikte 200 dönüm yeni park ilave ederek, Haliliyemizde 600 dönümlük park miktarını şu anda 840 dönüme çıkarmış durumdayız. Millet Bahçemiz ile birlikte inşallah bu 1000 dönüme doğru gidecek” şeklinde konuştu.

“Bu yıl Haliliyemizde yatırımlar yılı olacak”

Yatırımlar ile Haliliye’de üst yapı hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini vurgulayan Başkan Mehmet Canpolat, “70 milyonluk asfalt yatırım işlemlerimizi tamamladık. 15 milyonluk parke taşı işlemlerini tamamladık” diyen Başkan Mehmet Canpolat, “Fen işlerine bağlı yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl, merkez ve kırsal olmak üzere 70 milyonluk bir asfalt yatırımının iş ve işlemlerini tamamladık. Merkezde sıcak asfalt, kırsalda da sathi asfalt kaplama. Bir taraftan da yaklaşık 15 milyon civarında parke taşıyla ilgili işlemlerimi tamamladık. Sahada ekipler çalışmaya başladılar. Bu yıl daha öncede ifade ettiğimiz gibi yatırımlar yılı olacak. Açılışlar yılı da olacak dedik. Yeni açılışlar yapıyoruz, birkaç aya kalmaz yeni kürdeler keseceğiz. Bir taraftan da yeni yatırımların hep birlikte temelini atmış olacak. Haliliye halkımız, değerli Şanlıurfa halkımız bize göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize göstermiş oldukları güven ve teveccüh, bizim hizmet aşkımızı kamçıladığını, daha çok gayret ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Şuna inanıyoruz, Hakkın rızası, halkın rızasından geçer. Hep birlikte Haliliye Belediyesi, A’dan Z’ye tüm personelleriyle birlikte vatandaşlarımızın hizmetinde. Onların dualarına talip olduğumuzu ifade eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.