Haliliye’de 85milyon liralık çalışma başladı

Haliliye’de üstyapı ve altyapı hizmetleriyle mahallelerin çehresini değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü, 70 milyonluk asfalt yatırım ve 15 milyonluk parke taşı işlemleri ile merkez ve kırsaldaki yeni yolları vatandaşların hizmetine sunacak.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla da mevcut yolları konforlu hale getiriyor.

İlçe genelinde devam eden çalışmalar ile kısa sürede tamamlanan yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunulurken, Başkan Mehmet Canpolat yaptığı açıklama ile, “70 milyonluk asfalt yatırım işlemlerimizi, 15 milyonluk parke taşı işlemlerini tamamladık” dedi. Canpolat, Haliliye’nin refahı için ekiplerin gece gündüz sahada olacağını vurgulayarak, “Fen işlerine bağlı yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl, merkez ve kırsal olmak üzere 70 milyonluk bir asfalt yatırımının iş ve işlemlerini tamamladık. Merkezde sıcak asfalt, kırsalda da sathi asfalt kaplama. Bir taraftan da yaklaşık 15 milyon civarında parke taşıyla ilgili işlemlerimi tamamladık. Sahada ekipler çalışmaya başladılar. Hep birlikte Haliliye Belediyesi, A’dan Z’ye tüm personelleriyle birlikte vatandaşlarımızın hizmetinde. Onların dualarına talip olduğumuzu ifade eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.