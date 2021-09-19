banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın Koza sahiplerini buldu
Altın Koza sahiplerini buldu
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal

Haliliye’de 4 ayrı mahallede park yapımı

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü yenileme çalışmaları ile yeni park çalışmalarını dört ayrı mahallede devam ettiriyor.

ŞANLIURFA 19.09.2021, 14:59
Haliliye’de 4 ayrı mahallede park yapımı

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü yenileme çalışmaları ile yeni park çalışmalarını dört ayrı mahallede devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevsimsel planlamalara göre park ve bahçelerde peyzaj ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar doğrultusunda Devteyşti Mahallesinde yeni park çalışmalarını hızlıca yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bank ve kamelya kurulumlarını tamamladı. Peyzaj ve çim ekme çalışmalarını da program dahilinde yürütecek olan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak parkı hizmete sunmayı hedefliyor. Park ve bahçelerde yürütülen yenileme çalışmaları ise üç ayrı mahallede aynı anda devam ediyor. Süleymaniye Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Kısas kırsal Mahallesindeki parklarda yürütülen bakım onarım ve yenileme çalışmalarında, parklarda deforme olan oyun grupları, kauçuk ve bank ile kamelyaların onarımı ve değişimi yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, program dahilinde ilçedeki park ve bahçelerde tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Giresunspor 5 1
19. Rizespor 5 1
20. Başakşehir 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0