Haliliye’de 3 mahallede yol yapım çalışması

Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmaları çerçevesinde sathi kaplama ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarını 3 mahallede sürdürüyor.

Fen işleri müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla üst yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını yürüten ekipler, Kalınbayat ve Dağeteği Mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarını, Kısas Mahallesinde ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yolların hizmete sunulması hedefleniyor. Fen işleri müdürlüğünde yapılan açıklamada, üst yapı çalışmalarının program dahilinde mahalle mahalle devam edeceği kaydedildi.