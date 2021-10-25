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Haliliye’de 3 mahalle doğalgaza kavuşuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 2022 yılında Bağlarbaşı, Süleymaniye ve Yavuz Selim Mahallelerinin doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi.

ŞANLIURFA 25.10.2021, 17:21
Haliliye’de 3 mahalle doğalgaza kavuşuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 2022 yılında Bağlarbaşı, Süleymaniye ve Yavuz Selim Mahallelerinin doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi.

Canpolat, ilçenin ihtiyaçları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Canpolat, merkez mahalle muhtarlarıyla birlikte Aksa Doğalgaz Şanlıurfa Müdürü Muhammed Nezih Ural ve teknik ekibiyle görüştü. Teknik ekip, Haliliye’de devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Canpolat, ayrıca mahallelerden gelen talepleri de doğalgaz yetkililerine iletti. Toplantı sonrası yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, “Şu anda Aksa Doğalgaz bölge müdürlüğümüzdeyiz. Değerli Müdürümüz Muhammed Nezih Vural’ın misafiriyiz. Muhtarlarımızla birlikte Süleymaniye, Hızmalı, Bağlarbaşı, Yavuz Selim ve Ahmet Yesevi mahalle muhtarlarımızla hem bazı mahallelerimizde eksik kalan sokaklarımız hem de 2022 yatırım programındaki alınması gereken hiç girilmemiş mahallelerimizi konuştuk. Süleymaniye, Bağlarbaşı ve Yavuz Selim mahallelerimiz. İnşallah bunları 2022 yatırım programına aldık. Buradan da müjdesini verebilirim. Bu hususta da biz, belediye olarak Aksa Doğalgaz firmasının daha hızlı daha seri çalışabilmesi için elimizden geleni her türlü kolaylığı sağlıyoruz ve sağlayacağımızı ifade ederim. Vatandaşlarımız da inşallah en kısa sürede ön abonelik taleplerini muhtarlarımız aracılığıyla iletirler. İnşallah, Yavuz Selim, Süleymaniye ve Bağlarbaşı mahallelerimiz doğalgaza kavuşacak. Sırrın, Ahmet Yesevi ve Hızmalı mahallelerimizle ilgili olarak eksik birkaç sokağı inşallah 2022’de tamamlamış olacak. Bizler, Haliliye Belediye Başkanı olarak hep birlikte vatandaşlarımızın daha nezih daha konforlu daha sıcak bir ortam sağlamaları ve günlük hayatlarını idame ettirmeleri adına doğalgaz gibi bir nimetin Haliliye ilçemizin tüm sokaklarına tüm mahallelerine kullanılabilmesi adına her türlü gayreti ortaya koyduğumuz ifade ederim. Aksa Doğalgaz firmasına ve değerli muhtarlarımıza uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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