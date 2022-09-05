Haliliye’de 3 bin 400 genç yüzme öğreniyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Yaz Spor Okullarında tatil boyunca gençleri ağırlayan merkezlerden biri olan yüzme kursunda gençlerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları bünyesinde açılan yüzme kurslarıyla çocuklar, eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Süleymaniye Spor Kompleksinde hizmet veren kurslar ile profesyonel hocalar eşliğinde gençlere temel yüzme eğitimi veriliyor. Okulların tatil edilmesiyle hizmet veren kurslar çocukların vazgeçilmez adreslerinden biri olurken, Başkan Mehmet Canpolat yoğun ilgi gösterilen yüzme kursunu ziyaret etti. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki yüzme kursunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Canpolat, çocuklarla sohbet ederek, kurstaki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Haliliye Belediyesinin etkinlikleri ve projeleriyle her zaman gençliğe yatırım yaptığını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, bu yaz yüzme kursunda 2 bin 300 öğrencinin eğitim aldığını ifade ederek,” Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzün sosyal tesislerinden yüzme havuzundayız. Yarı olimpik olacak şekilde 4 havuzumuzda ve bir de engelli olmak üzere Haliliye Belediyesi olarak tüm kurslarımıza yaklaşık 3 bin 400 tane kardeşimiz yaşlarına göre faydalanmaktadır. Şuanda da okulların açılması münasebetiyle sezonu kapatıyoruz. Sadece bu yıl yüzme kursumuza gelen, eğitim alan, yüzmeyi öğrenen, profesyonel yüzücü de olmak üzere 2 bin 300 öğrencimiz var. Amacımız ve hedefimiz burada çocuklarımızın yaz sıcağında hem sportif faaliyetlere katılmaları, hem serinlemeleri, yüzme bilmeyen çocuklarımızın yüzme alışkanlığı kazanmaları. Burada değerli hocalarımızla birlikte geleceğe yönelik olarak inşallah hedefimiz Şanlıurfa’dan, Haliliye’den yüzmede de inşallah birinciler yetiştirmek. Haliliye Belediyesi olarak bu tip sportif faaliyetlerde yaz döneminde 3 bin 400 öğrencimizle birlikte olduk. Haliliye Belediyesi her zaman için geleceğe yönelik olarak gençliğe, geleceğe, çocuklara sportif anlamda da, kültürel anlamda da yatırımlar yapmaya devam edecektir” diye konuştu.