Haliliye’de 10 bin kişiye tirit ikramı yapıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde hazırlanan 10 bin kişilik yöresel tirit yemeği vatandaşlara ikram edildi.

Haliliye Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hazreti İbrahim Peygamber Camii’nde düzenlenen tirit ziyafetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve 10 bin kişilik hazırlanan tirit ziyafetine Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Haliliye Müftüsü Abdulhekim Öz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Mehmet Emin Ay ve belediye meclis üyeleri katıldı. Programla ilgili açıklamada bulunan Başkan Canpolat, “Peygamber Efendimizi anmak ve anlamak başlığı adı altında Mehmet Emin Ay hocamızı burada, Urfa’mızda misafir ettik, konferansına katıldık. Aynı zamanda geleneksel hale getirmiş olduğumuz vatandaşlarımıza tirit ikramında bulunduk. Burada gerçekten çok ciddi bir katılım oldu. Dualar eşliğinde, selalar eşliğinde hep birlikte burada Peygamber Efendimizi andık, Allah’a yalvardık, dua ettik. Burada katılım gösteren başta sayın valimiz olmak üzere Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Halil Özcan’a, il müftümüze, ilçe müftümüze ve en önemlisi de değerli halkımıza şükranlarımızı arz ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Tirit programına katılan vatandaşlar ise manevi havayı yaşadıkları için emeği geçenlere teşekkür etti. Okunan duaların ardından görevlilerce tirit ikramında bulunuldu.