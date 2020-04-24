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Haliliye zabıtasından açık yer denetimi

HALİLİYE ZABITASINDAN AÇIK YER DENETİMİ

Haliliye zabıtasından açık yer denetimi

HALİLİYE ZABITASINDAN AÇIK YER DENETİMİ

24 Nisan 2020 Cuma 11:51
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Haliliye zabıtasından açık yer denetimi

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri salgın kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde ilçe merkezinde açık olan fırın, market ve tatlıcılara hijyen ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan halk sağlının korunması için zabıta ekipleri ise denetimlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan Ayı’nın ilk gününde ilçe merkezinde faaliyet gösteren pide fırınları, marketler ve tatlıcılara hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde hijyen ve gramaj hususlarının yanı sıra ekipler, fırında çalışanların eldiven, maske ve bone takmaları zorunlu olduğunu, ekmek alırken parayı alan ve ekmeği vatandaşa veren kişilerin aynı olmaması gerektiği konusunda uyardı. Ekipler belirlenen kurallara aykırı davranan işletmelere ise cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Öte yandan marketleri de denetleyen zabıta ekipleri, ruhsat denetimi ve ürünlerin son kullanım tarihlerini denetledi. Zabıta ekipleri ayrıca salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında marketler için belirlenen açılış ve kapanış saatlerine uymaları da istendi.

Denetimlerde eldiven ve maske de dağıtan ekipler, korona virüs kapsamında belirlenen kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

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