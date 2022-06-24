Haliliye sokakları yenileniyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçeye kazandırdığı yeni yolların yanı sıra deforme olan mahalle ve sokaklarda bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üst ve altyapı çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren ekipler, deforme olan yollarda ise bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, 13 mahallede ise onarım çalışmalarına devam ediyor. Sancaktar, Ahmet Yesevi, Paşabağı, Bahçelievler, Devteyşti, Şair Nabi, İpekyol, Karşıyaka, Yavuz Selim, Sultan Fatih, Kamberiye, Şair Şevket ve Bağlarbaşı Mahalleleri kilitli beton parke ile yeni yollarına kavuşuyor. Mahallelerinde yürütülen çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçenin konforu ve refahı için çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği kaydedildi.