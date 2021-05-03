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Haliliye semt sahalarında sona gelindi

Haliliye Belediyesi tarafından yapımına başlanılan mahalle semt sahalarının dördünde sona gelinirken, ikisinin de çalışmalar devam ediyor.

ŞANLIURFA 03.05.2021, 16:53
Haliliye semt sahalarında sona gelindi

Haliliye Belediyesi tarafından yapımına başlanılan mahalle semt sahalarının dördünde sona gelinirken, ikisinin de çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın projeleri arasında yer alan semt sahaları projesi, hummalı şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, semt sahası çalışmaları merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı yürütülüyor. Devteyşti, Karşıyaka, Konuklu ve Zeytin Dalı Kampüsünde yapımında sona gelinen semt sahalarının yakın zamanda hizmete sunulması planlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çamlıdere ve Uluhan kırsal mahallelerinde de, semt sahaları çalışmaları devam ediyor.

Mahallelerinde semt sahası yapılan bölge sakinleri, gençlerin spor yapmaları hedeflenen projeden dolayı Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.
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