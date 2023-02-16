Haliliye kumanya dağıtımlarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, depremin yaşandığı günden bugüne güvenli alanlarda konaklayan vatandaşlara kumanya yardımlarını devam ettiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Haliliye ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilk andan itibaren tüm personelleriyle sahada bulunan Haliliye Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Güvenli bölgelerde bulunan vatandaşların gıda ihtiyaçları, hazırlanan sıcak yemeklerle karşılanıyor. Ekipler, hazırlanan yemekleri bölge bölge vatandaşlara ulaştırıyor.