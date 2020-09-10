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Haliliye kırsalında yol çalışması

HALİLİYE KIRSALINDA YOL ÇALIŞMASI

ŞANLIURFA 10.09.2020, 11:05
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Haliliye kırsalında yol çalışması

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kış ayları öncesi yaşanabilecek yol sorunlarının önüne geçebilmek adına tüm ekipleriyle çalışmalara devam ediyor.

İlçede yol sorununun kesin çözümünü hedefleyen Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım atağını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalara kırsal mahallelere asfalt döküm işini de ekleyen Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal Diphisar ve Mamuca mahallelerinde yol yapım çalışmalarına tam hız devam ediyor. Ekipler iki mahallede çalışmaları titizlikle sürdürürken, mahalle sakinleri yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan kırsal Ballıca ve Emirler mahallelerinde de Fen işleri ekipleri tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlanarak yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesinin yol yapım hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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