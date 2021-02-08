Haliliye kırsalında okullar dezenfekte ediliyor

Haliliye Belediyesi, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla ilgili yüz yüze eğitimin ara verilmiş ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü kırsal mahallelerdeki okulların yeniden açılacağı belirtilmişti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü de, kırsal mahallelerde öğrencilerin yeniden eğitim göreceği okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Ekipler, ortak kullanım alanları başta olmak üzere okulların köşe bucak dezenfektesini gerçekleştiriyor. Mahallelerinde bulunan okulların dezenfekte edilmesiyle ilgili açıklama yapan Çamlıdere kırsal Mahalle Muhtarı Halit Kaya, “Haliliye Belediyesi, sabah erken saatlerinde dezenfeksiyon işlemlerini başlattı. Ekip, ilkokuldan başlamak üzere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lisemizi dezenfekte etti. Çamlıdere halkı olarak Haliliye Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz” dedi.

Ulubağ kırsal Mahallesinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Ulubağ İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Mustafa Tekin, “Haliliye Belediyemiz, 550 öğrencisi 16 sınıfı olan Ulubağ İlk ve Ortaokulumuzun dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Koronavirüs sürecinde dezenfekte çalışması yaptığı için belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların açık alandaki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor.