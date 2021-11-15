Haliliye kırsalında asfalt yol çalışması devam ediyor

Haliliye Belediyesi, asfalt çalışmalarını 2 ayrı mahallede devam ettirerek, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, Ertuğrulgazi Mahallesinde planlanan yollarda sıcak asfalt serimini yaparken, kırsalda ise Denizci Mahallesinde de sathi kaplama yapım çalışmalarını hummalı şekilde yürütüyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde çalışmaların merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.