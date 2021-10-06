Haliliye kırsalında asfalt çalışması

Haliliye Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yürütülen asfalt ve sathi kaplama çalışmaları, Karpuzlu Mahallesinde devam ediyor.

Fen işleri müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, bu çerçevede Karpuzlu kırsal Mahallesinde sathi kaplama yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Yoğun şekilde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yolların hizmete sunulması amaçlanıyor. Çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Program dahilinde çalışmaların merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceği kaydedildi.