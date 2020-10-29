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Haliliye kırsalı kışa hazırlanıyor

HALİLİYE KIRSALI 5 KOLDAN KIŞA HAZIRLANIYOR

ŞANLIURFA 29.10.2020, 12:44
Haliliye kırsalı kışa hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, kış ayları öncesi vatandaşların yol sorunu yaşamaması için 5 farklı ekiple yol yapım seferberliğini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ‘yol medeniyettir’ şiarıyla başlattığı yol yapım çalışmalarına merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal mahallelerde 5 farklı ekip ve ekipmanla yol yapım atağını sürdürüyor. Kış ayaları öncesi ilçe genelinde vatandaşların yol sıkıntısı yaşamamasını hedefleyen ekipler, Mamuca, Mehmetçik, Yıldız, Konaç ve Ulubağ mahallelerinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetler takdir toplamaya davam ederken, kırsalda mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan fen işleri müdürlüğü, kırsalda 5 ayrı ekip ile çalışmalarını sürdürürken merkez mahallelerde de boş durmuyor. Bu kapsamda Ahmet Yesevi, Devteyşti ve Konuklu mahallelerinde yeni yol açma ve stabilize çalışmalarına devam ediyor.

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