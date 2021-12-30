Haliliye Evde bakım hizmeti devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gönüllere dokunuyoruz” sloganıyla çalışmalarını yürüten ekipler, Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak, yüzleri güldürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla sosyal yardım çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalardan biri olan Evde Bakım Hizmeti, ailelerin yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye evde bakım ve tıraş hizmeti veriliyor. Tespit edilen ailelerin hanelerinde dip bucak temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kişisel bakım kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların da tıraşını berberler aracılığıyla sağlıyor.

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, verilen hizmet dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Evde Bakım Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıt yaptırabileceği kaydedildi.