Haliliye Belediyesi’nin devrettiği bina hastane oluyor

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki binanın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine dönüştürülmesi için Haliliye Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Haliliye Belediyesine ait 9 katlı bina Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi oluyor. Süleymaniye Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip bina, Haliliye Belediyesi tarafından hastane yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devredildi. Binanın, hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmaları tamamlandı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle hastane olması için devredilen devasa bina için Şanlıurfa Valiliğinde protokol imzalandı. Valilik makamında düzenlenen protokol imza töreninde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm yer aldı. Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Haliliyeli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımdaki mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tadilatların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacağı kaydedildi. İmzaların atılmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin Haliliye’ye hayırlı olmasını diledi. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin kazandırılacak olmasını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri ise çabaları dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.