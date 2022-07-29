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Haliliye Belediyesinden YKS sınavına girecek öğrencilere destek

Haliliye Belediyesi, 27 Temmuz’da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı.

ŞANLIURFA 29.07.2022, 11:45
Haliliye Belediyesinden YKS sınavına girecek öğrencilere destek

Haliliye Belediyesi, 27 Temmuz’da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından gençlerin doğru tercihi yapmaları adına belediye bünyesinde iki farklı noktada ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezinde kurulan Tercih Danışmanlık Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber hocaların danışmanlığıyla gençleri doğru tercihe yönlendiriyor. Burada öğrencilerin sıralamaları doğrultusunda tercihlerinde destek sağlayan rehber öğretmenler, gençlerin hayallerine ilk adımı atmasına yardımcı oluyor.

Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tercih merkezleri 09.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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