banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
First Lady yanında Trump yokken çok daha mutlu!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Bülent Arınç'ın istifası Melih Gökçek'e yetmedi!
Usta oyuncu hayata veda etti
Usta oyuncu hayata veda etti
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?

Haliliye Belediyesinden vatandaşlara kolaylık

Haliliye Belediyesi, gayrimenkul satışlarında vatandaşların hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi için Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğü binasında Emlak ve Gelirler Birimi kurarak, hizmete sundu.

ŞANLIURFA 24.11.2020, 16:43
1
Haliliye Belediyesinden vatandaşlara kolaylık
banner422

Haliliye Belediyesi, gayrimenkul satışlarında vatandaşların hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi için Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğü binasında Emlak ve Gelirler Birimi kurarak, hizmete sundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemlerinde ihtiyaç duyacağı belgelere daha rahat ulaşmalarını ve varsa tahakkuk edilmiş borçlarını ödemelerini sağlamak amacıyla Haliliye İlçe Tapu Müdürlüğünde birim kurdu. Emlak ve Gelirler Biriminde görevlendirilen personeller, vatandaşların emlak değeri, tahsilat ve emlak beyanı gibi işlemlerini gerçekleştiriyor.

Tapu işlemleri sırasında satışa hazır gayrimenkuller için başlatılan hizmet, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlamış oldu.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu