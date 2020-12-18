Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı: '2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır'
Haliliye Belediyesinden sıkı pandemi denetimi
Haliliye Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen ailelere hijyen seti dağıtımında bulundu.
ŞANLIURFA 18.12.2020, 12:30
Haliliye Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen ailelere hijyen seti dağıtımında bulundu.Kovid-19 pandemisi ile birlikte ilçe genelinde sıkı denetimler yürüten Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi, hijyen seti dağıtımı ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında temizlik işleri müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlar ile bina dezenfeksiyon hizmetini gelen talepleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyor. Karantina bulunan adresler ile sağlık merkezlerinde yürütülen çalışmaların gerçekleştiği mahallelerden olan Karşıyaka’da, Mahalle Muhtarı Hadi Taştan yaptığı açıklamada, Haliliye Belediyesinin çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Zabıta Müdürlüğü de, yürüttüğü denetimleri pandemiyle birlikte yoğunlaştırdı. Özellikle gıda satışı yapılan iş yerlerinde maske ve hijyen denetiminde bulunan ekiplerin son durağı, kasaplar oldu. İlçe genelindeki denetimler kapsamında ekipler, kasaplarda hijyen denetimlerinin yanı sıra, işyeri çalışma ruhsatı ve ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrolünü sağladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise sosyal yardım gruplarına kayıtlı ailelere hijyen seti dağıtımında bulunuyor. Ekipler, pandemi kuralları çerçevesinde ailelerin evlerini ziyaret ederek, hijyen setlerinin takdimini gerçekleştiriyor.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü