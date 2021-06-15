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Haliliye Belediyesi’nden kırsal ve merkezde asfalt atağı

Haliliye Belediyesi, deforme olmuş yollarda yürüttüğü asfalt atağını merkez ve kırsal mahallelerde hummalı şekilde devam ettiriyor.

ŞANLIURFA 15.06.2021, 17:15
Haliliye Belediyesi’nden kırsal ve merkezde asfalt atağı

Haliliye Belediyesi, deforme olmuş yollarda yürüttüğü asfalt atağını merkez ve kırsal mahallelerde hummalı şekilde devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla bakım onarım, yeni yol yapım ve yol açmayla ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Deforme yollarda başlatılan asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını yürütüyor. Merkezde Atatürk Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü, kırsalda da Konuklu Mahallesi’nde sathi kaplama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı memnun olduklarını anlatan mahalle sakinleri, çalışmaları gerçekleştiren Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde asfalt çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.
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