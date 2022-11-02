Haliliye Belediyesinden çölyaklı hastalara destek

Haliliye Belediyesi, ilçede ikamet eden Çölyaklı ve PKU’lu vatandaşlara içerisinde glütensiz ekmek ve gıda ürünlerinin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

“Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Çölyak ve Pku hastalarının yanında olmaya devam ediyor.Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran hastalar, kendilerine verilen kartla aylık 30 adet ekmeği ücretsiz olarak teslim alıyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu fırından yararlanan vatandaşlara, bu desteğin yanında periyodik olarak glütensiz gıda ürünlerinin bulunduğu gıda paketi dağıtımları gerçekleştiriliyor. Çölyaklı vatandaşlara 3 ayda bir 1520, PKU’lu vatandaşlara ise 300 adet gıda kolisi dağıtımı yapılıyor. Bugün yapılan dağıtım ile çölyaklı vatandaşlara zor buldukları ve raf fiyatı yüksek olan ürünlerin bulunduğu gıda kolileri teslim edildi. Haliliye Belediyesi’nin bu hizmetiyle çölyaklı vatandaşları yalnız bırakmadığını ifade eden Türkiye Çölyak Federasyonu ve Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, desteklerinden ötürü Canpolat’a teşekkür etti. Doğan, “Şanlıurfa Haliliye ilçemizde periyodik bir şekilde glutensiz koli dağıtımımız var. Haliliye ilçemizde 42 çölyaklı kardeşimiz var. Bu kolilerin içerisinde 98 glutensiz malzeme yer almakta. Türkiye çapındaki 4. Glutensiz ekmek fırınımız Haliliye’mizde. Bu çok önemli. İsterdik ki, tüm illerimiz Haliliye’de verilen hizmeti versinler. Bu hizmetten dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”