Haliliye Belediyesinden 4 mahallede yol yapım çalışması

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen üst yapı hizmetleri kapsamında 4 mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yeni yol açma, yol yapım ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla bölgenin ihtiyacına uygun şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Bağlarbaşı Mahallesinde asfalt hazırlıklarına başladı. Demir İzzet Caddesinde yapılacak çalışmalar kapsamında ilk olarak ekipler, çevre düzenleme çalışmalarına başlayarak, yolu asfalt serimine hazır hale getirmeyi amaçlıyor. Karşıyaka Mahallesi ile Kısas Mahallesinde de, fen işleri ekipleri tarafından kilitli beton parke döşeme çalışmaları yürütülürken, İmam Bakır Mahallesinde belirlenen sokaklarda da stabilize malzemeyle yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı açıklamalarda bulunan İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.