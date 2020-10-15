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Haliliye Belediyesi yeni parklarına kavuşuyor

HALİLİYE BELEDİYESİ YENİ PARKLARINA KAVUŞUYOR

ŞANLIURFA 15.10.2020, 15:56
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Haliliye Belediyesi yeni parklarına kavuşuyor

Haliliye Belediyesi, ‘daha yeşil bir Haliliye’ için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Konuklu Mahallesinde başlatılan yeni park yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler, yeni parklarda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi işlemleri gerçekleştiriyor. Öte yandan Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren bakım ve onarım atölyesinde ise ilçe genelindeki parklarda deforme olmuş bankları geri dönüşümle tekrardan hizmete sunuyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekipler bu doğrultuda Konuklu Mahallesinde başlattıkları yeni park yapım işlemlerine devam ediyor. Parklarda bir taraftan ağaçlandırma çalışmaları sürürken, diğer taraftan ise çevre düzenlemesi yapılıyor. İşlemlerin tamamlanması ile birlikte yeni parklar vatandaşların hizmetine sunulacak. Öte yandan Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bakım ve onarım atölyesi deforme olmuş veya kullanılmaz halde olan bankları geri dönüşüm ile tekrardan vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ekipler, bankların yanı sıra demir korkuluklar, kamelyalar ve oyun gruplarını da bu atölyede bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.

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