Haliliye Belediyesi Ramazan ayında kapıları tek tek çaldı

Haliliye Belediyesi, yıl boyu sürdürdüğü gıda paketi yardımını Ramazan Ayı dolayısıyla kapıları tek tek çalarak, ailelere gıda yardımında bulundu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “gönüllere dokunuyoruz” sloganıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başvuruları sonucunda yapılan kontroller neticesinde gerçekleştirilen yardımlar, görevliler tarafından ailelerin evlerine tek tek ulaştırılıyor.

Ramazan Ayı dolayısıyla da yoğunlaştırılan gıda yardımları da, ailelerin kapıları çalınarak, tek tek bırakıldı. Görevli personeller mahalle mahalle gerçekleştirdiği gıda dağıtımında, ilçe genelinde toplam 22.724 haneye ulaştı.