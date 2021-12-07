Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal ayrımı yapmıyor

Haliliye’de üst yapı çalışmaları, kırsal mahallelerde sathi kaplama ile devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde yol ağını genişletiyor. Ekipler bir taraftan yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmaları sürdürürken, bir taraftan da sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bakımlı ve Şeyhçoban Mahallesi Yıldız Küme Evler Mezrasında sathi kaplama çalışmalarını yaptı. Mahallede yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Bakımlı Mahalle Muhtarı Hasan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür etti. Şeyhçoban Mahallesi Yıldız Küme Evler Mezra sakinleri de, “Mahallemizde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların ilçe genelinde süreceği kaydedildi.