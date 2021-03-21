Haliliye Belediyesi gençlere fırsatlar oluşturuyor

Haliliye Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açtığı hazırlık kurslarıyla gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençler için açılan hazırlık kursları, Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri ışığında devam ediyor. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanında oluşturulan sınıflarda, hazırlık öğrencileri YKS’ye yönelik alanında uzman eğitmenler tarafından derslerini devam ettiriyor. Hafta sonu hazırlık dersleriyle devam eden kurslara katılan öğrenciler için her perşembe günü de seviye tespit sınavları yapılıyor.

Kurslara katılım sağlayan öğrenciler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a eğitime ve gençliğe verdiği değerden dolayı teşekkür ettiler.