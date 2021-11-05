Haliliye Belediyesi bin 150 bebeğe “merhaba” dedi

Haliliye Belediyesi, “merhaba bebek” çalışması kapsamında son 6 ayda bin 150 yeni doğan bebek için ailelere puset ve çanta hediye etti.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için “merhaba bebek” adı altında yürütülen çalışmada, içerisinde puset ve çanta bulunan hediye paketlerini ailelere teslim ediyor. Son 6 ayda yapılan çalışmalarda bin 150 aileye hediyeleri verildi. Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat’ta “merhaba bebek” çalışması kapsamında aileleri evlerinde ziyaret etti. Ailelerle sohbet ederek, çocuklar için sağlıklı bir ömür dileyen Canpolat, ailelere hediyede dağıttı.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü, puset ve çantayla ilgili başvuruların 18 Mart Caddesi üzerinden bulunan Haliliye Belediyesi Hizmet Noktasından doğum raporuyla bizzat başvuruların yapılabileceğini kaydetti.