Haliliye Belediyesi 82 noktada depremzedelerin yanında

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi, iki büyük depremin ardından 82 ayrı noktada depremzedelerin yanında oldu. 7 binanın depremde yıkıldığı Haliliye’de belediye ekipleri bir yandan da riskli ve hasarlı binaların tahliyesini gerçekleştirdi.

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan depremlerden etkilenen Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde belediye, depremin ardından kurduğu kriz masasıyla depremzedelerin yanında oldu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tüm iş makineleriyle göçük yaşanan 7 bölgede çalışmalara katılırken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de depremzedelerin yanında oldu. Şanlıurfa’da depremden en çok etkilenen ilçenin 82 ayrı noktasında kumanya, çorba, ekmek, su gibi temel insani malzemeler dağıtan Haliliye Belediyesi, 24 çalışma esasıyla hizmetlerini devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İpekyol, Şair Şevket, Sultan Fatih, Şair Nabi ve Veysel Karani mahallelerini ziyaret etti. Görevli personelden bilgi alan Başkan Canpolat, belediyenin tüm araç ve personeli ile depremin yaralarını bir an önce sarmak için sahada olduklarını kaydetti.

Riskli ve hasarlı binalar mühürleniyor

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü de depremin hemen ardından ilçe genelinde hasarlı ve riskli yapıların tespitine başladı. Hızlı bir şekilde tespiti yapılan binalarda tahliye işlemi gerçekleştiren ekipler, binaları mühürleyerek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.