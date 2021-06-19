Halfeti’de marina bakımı ve güvenlik önlemleri

Şanlıurfa’da binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Güneydoğu’nun sessiz şehri Halfeti’deki marinada bakım onarım çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü ekipleri Halfeti’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha modern, güvenilir ve konforlu bir ulaşım imkanından faydalanabilmeleri amacıyla karagül diyarı Halfeti’de bir takım çalışma başlattı. Özellikle tekne turlarına olan ilginin artması ve vatandaşların marinada daha güvenilir bir gezinti yapmasını planlayan büyükşehir belediyesi, batık şehre güvenlik kameraları ve güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma direklerini monte ederek güven ve huzuru bir arada sunuyor. Halfeti ilçesinde tekne turları düzenleyen turizmciler de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek turizm sezonunda marinada yapılan iyileştirmeler ve her yerin güvenlik kameraları ile daha güvenli hale getirilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi turizm sezonu için gerekli olan tüm hazırlıklarını tamamlayarak Şanlı şehre gelecek turistleri ağırlamanın heyecanını yaşıyor.