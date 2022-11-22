Halfeti kırsalına 27 dönümlük park

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesine 27 dönümlük park kazandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte Yukarı Göklü Mahallesinde yapımı tamamlanan kent parkında incelemelerde bulundu. İçerisinde yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, fitness grubu, çatılı piknik masası ve bankların yer aldığı 27 dönümlük Yukarı Göklü Kent Park çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

"Her ilçeyi yeşil alana kavuşturuyoruz"

Her ilçeye yeşil alanlar kazandırdıklarını belirten Beyazgül, "Halfeti ilçemizin Yukarı Göklü Mahallesine 27 dönüm alan üzerine çok güzel bir park yaptık. Buradaki vatandaşlarımızın gelip bir mesire alanında dinlenmeleri için çok güzel bir yer oldu. İlçe başkanımızla el ele verdik ve Yukarı Göklü Mahallemize birçok hizmeti gerçekleştirdik. Burada çocuklar için 27 dönüm üzerinde kurulu oyun alanları oluşturduk. Parkımız Yukarı Göklü Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun’’ dedi.

Beyazgül, Albayrak ile birlikte Halfeti ilçesinde yapımı tamamlanan beton yollarda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinde çelik hasırlı uzun ömürlü beton yollarla vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti sunuyor. Halfeti’yi Bozova ilçesine bağlayan 13 kilometrelik yol, beton yol olarak tamamlanıp vatandaşların hizmetine açıldı.

Beyazgül, spor merkezini gezerek gençlerle de yakından ilgilendi. Kodlama atölyeleri ile bilgisayar atölyelerini gezen Beyazgül’e çocuklar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisine de katılan Beyazgül, öğrencilerle masa tenisi oynadı. Beyazgül, daha sonra ilçedeki kadın destek merkezini ziyaret etti. Kadın kursiyerler, büyükşehir belediyesi sayesinde hayallerine kavuştuklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.