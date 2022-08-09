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Hacılar’da Urfa Ahengi konseri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik gecesinde sahne aldı.

ŞANLIURFA 09.08.2022, 13:38
Hacılar’da Urfa Ahengi konseri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik gecesinde sahne aldı.

Hacılar Cumhuriyet meydanında düzenlenen geceye Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen gecede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı gecede Kayserililer, unutulmaz bir gece yaşadı. Konser vatandaşların halay çekmesi ile son buldu.

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