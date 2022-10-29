Güzelyurt Mahallesine yeni köprü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, taşkın sularının ulaşımı engellememesine yönelik Birecik ilçesindeki Güzelyurt Mahallesinden geçen derede yeni köprü yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kış mevsimi öncesinde dere yatakları ve köprüler de çalışma başlattı. Kış mevsiminde taşkın sularının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde Birecik Güzelyurt Mahallesinde eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan köprü yıkılarak yenisi yapıldı. Güzelyurt Mahallesinde geçen derede ıslah çalışması yaparak köprü çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede 17,50 metre açıklığında 5,8 metre yüksekliğinde, 23 metre taban ve 13,8 tepe uzunluğunda 11 metre platform genişliğine sahip 100 yıl ömürlü ekolojik çelik köprü yapımını tamamladı. Çift şerit şeklinde kaplaması yapılan köprü vatandaşların hizmetine sunuldu.