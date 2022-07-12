Güzelyurt Mahallesi köprü yapımı başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesinin Güzelyurt Mahallesi’ne geçişi sağlayacak köprü yapımına başlandı. Köprü tamamlandığında onlarca grup yolunun bağlantısının sağlanması bekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yandan asfaltlanmamış yol bırakmamak için mesai harcarken diğer yandan vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün büyük önem verdiği kent geneli ve kırsal mahallelerde konforlu ulaşım sağlanması talimatı ekipler tarafından yerine getiriliyor. Önemli bir geçiş güzergahında olan ve birçok grup yolunu birbirine bağlayacak olan köprünün yapım çalışmalarını sürdüren ekipler, modern, uzun ömürlü bir yapı oluşturarak konforlu bir ulaşımı hedefliyor. Birecik ilçesi D-400 Karayolu, Bozdere, Güzelyurt, Güvenir, Göktepe, Eşmeler ve Süleymanşah Saygı Karakolu grup yolu güzergahından Güzelyurt Mahalle geçişinde yapımı devam eden köprü inşaatı, tamamlandığında vatandaşların konforlu ulaşıma erişimi sağlanmış olacak.

Mahallelerine yapılacak köprü ile konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacaklarını belirten Birecik Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin daha önceden köprüden geçişlerin çok zor olduğunu ancak yapılan çalışmalarla bu durumun ortadan kalkacağını ifade ederek Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.