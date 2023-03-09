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Güvercin hırsızları jandarmaya yakalandı

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Güvercin hırsızları jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir evden 200 güvercin, altın ve para çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA 09.03.2023, 13:35
Güvercin hırsızları jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir evden 200 güvercin, altın ve para çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hamurkesen Mahallesi’nde M.P.’nin kendisine ait bağ evinden 200 güvercinin yanı sıra 3 yarım ve 3 çeyrek altın ile 5 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlığı M.Ç., F.D. ve M.S.T.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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