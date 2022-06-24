Güney Kore’den Başkan Beyazgül’e “Çevre Lideri’’ ödülü

Güney Kore Ulusal Meclisinde gerçekleştirilen 2022 Uluslararası liderlik ödülleri töreninde ‘Çevre lideri ödülü’ Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e SNS Federasyonu tarafından Güney Kore Ulusal Meclisinde gerçekleştirilen 2022 Uluslararası liderlik ödülleri töreninde ‘Çevre lideri ödülü’ verildi. Çevreye duyarlı çalışmalarla halkın takdirini kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, Güney Kore Ulusal Meclisindeki törende yayınlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çekimleri Şanlıurfa’da yapılan bir video mesajı ile Güney Kore Ulusal Meclisindeki törende yer alan milletvekillerine ve katılımcılara seslendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çevre konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

“Dünyanın en köklü şehri Şanlıurfa”

Dünyanın en köklü şehirleri arasında Şanlıurfa’nın ilk sırada yer aldığını belirten Beyazgül, “SNS Federasyonu Başkanı Yong-Doo, KİM’e ve ekibine teşekkür ediyorum. 2022 Uluslararası Çevre Lideri Ödülü’nü şahsıma tevcih ettikleri için şükranlarımı sunuyorum. Şanlıurfa, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü tarihine sahip olan bir şehirdir. Güzel şehirler, sadece güzel binalar, meydanlar, sokaklar ve caddeleriyle değil; insanın kendi ruhunun güzelliğini şehre yansıtmasıyla mümkündür. Şehirlerin bir ruhu vardır, şahsiyeti vardır. Bu ruh şehirde yaşayanların ortak ruhudur. İçimizi ferahlatan, huzurumuzu arttıran, heyecanımızı çoğaltan ve orada yaşayanları mutlu eden bir şehir kurmak en önemli hedefimizdir. Mutluluk da bulaşıcıdır, güzellik yayar. Hedefimiz daha fazla yeşil ve bunun için daha fazla yatırım. Çevre sorunlarını gidermek amacıyla çevre koruma faaliyetlerinde önemli aşamalar kat ettik” dedi.

“Tarihi dokuyu koruyarak yeşil alanlar oluşturduk”

Çevre bilinci ile yeşil dostu belediyecilik anlayışıyla kentte hizmetlerin devam ettiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kale eteği peyzaj çalışması, Belediye çay bahçesi, Kızılkoyun Nekropolü çay bahçesi, Kızılay meydanı, Biz değişirsek iklim değişmez projesi çerçevesinde bin 200 gencimizle Bozova da çevre temizliği, projelerinden söz etti. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması doğrultusunda “Yerel İklim Değişikliği Eylem Planımızı” hazırlamaktayız dedi. Bunun yanı sıra ‘İklim ve Enerji için Küresel Başkanlar Taahhüdünü’ imzalayarak Cikom’a üyelik sürecini başlattık. Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda hassas bir belediyeyiz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle doğal kaynakları koruyor, enerji tasarrufuna katkı sağlıyoruz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, insanoğlu paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak." Çevremiz; ata mirasımız, ana kucağımız, biricik hazinemizdir. Bu hazinenin varisleri ise çocuklarımız ve bütün insanlık ailesidir. Daha temiz ve yaşanabilir bir hayat yaşamamız için çevremizi korumalıyız” diye konuştu.