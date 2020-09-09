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Gümrükte 2 bin 170 paket sigara ele geçirildi

GÜMRÜKTE 2 BİN 170 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA 09.09.2020, 12:09
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Gümrükte 2 bin 170 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak için gümrük kapısına gelen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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