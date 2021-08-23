Göbeklitepe Başkanlık Kupasında finalistler belirlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası” turnuvası yarı final müsabakalarıyla devam etti. Çekişmeli geçen karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu.

32 takım 1200 sporcunun katıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası” turnuvasında, finale çıkan takımlar ŞUTİM’ Spor Kompleksinde oynanan yarı final müsabakalarıyla belirlendi. 35 yaş üstü vatandaşların spora teşvik edilmesi, Göbeklitepe’nin tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen turnuvada, yarı finalde Şanlıurfa Ortaokulu ile Ceylanpınar Master takımı ve Doğanyıldız75 takımı ile Viranşehir Sanayi takımı karşı karşıya geldi. Şanlıurfa Ortaokulu ile Ceylanpınar Master takımlarından gülen taraf 3-0’lık skorla Ceylanpınar Master takımı olurken Doğanyıldız75 takımı ile Viranşehir Sanayi takımı arasındaki yarıfinal müsabakasında kazanan 2-0’lık skorla Doğanyıldız75 takımı oldu. Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Andan Yükselir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvanın son derece verimli geçtiğini belirterek bu tarz etkinliklerin devam etmesini diledi.

Şanlıurfa ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan ise konuşmasında turnuvanın düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.