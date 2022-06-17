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Gençlik merkezlerine yoğun ilgi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar Gençlik Merkezinde açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor.
ŞANLIURFA 17.06.2022, 11:33
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar Gençlik Merkezinde açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün büyük önem verdiği gençlik merkezlerinde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 7’den 70’e herkesin spor ve sanat etkinliklerine katıldığı Ceylanpınar Gençlik Merkezinde 17 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından kurslar veriliyor. Gençlik merkezinde açılan müzik kursunda öğrenciler piyano ve gitar derslerine katılıyor. Merkezde spor ve müziğin yanı sıra resim kursları da gençlerin ilgi odağı oldu. Karakalem, tuval üzerine akrilik boya çalışmasıyla öğrenciler yeteneklerini ortaya çıkarıyor.