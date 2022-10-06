Gençliğe Yatırım Ödülü Beyazgül’e

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ankara’da bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’ne adeta damga vurdu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara’da bu yıl ikincisi düzenlenen “Tam Bana Göre Festivali” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Festivalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olma özelliği taşıyan “Tam Bana Göre Festivali” Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde yoğun katılımla başladı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği festivalde AK Parti Belediyeleri stantlar kurarak çeşitli etkinlikler düzenledi. 20,4 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip şehri Şanlıurfa’ya gençliğin şehrine yakışır ödülü kazandıran, gençliğin başkanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülünü” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Festival alanında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerle dart oynamayı da ihmal etmedi.

“Bu ödül Şanlıurfa’ya armağan olsun”

Şanlıurfa’nın gençliğin şehri olduğunu ifade eden Beyazgül, tevdi edilen ödülü Şanlıurfa adına aldığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri gibi birçok dalda faaliyetin bulunduğu festival gençlerin Ankara’daki buluşma adresi oldu. Tam Bana Göre Festivali 9 Ekim 2022 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.