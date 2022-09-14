Gençlerin sorularını Beyazgül cevapladı

Şanlıurfa’ya kazandırılan ve Türkiye’deki 3 merkezden biri olan Lıvıng Lab teknolojisiyle donatılan teknoloji ve inovasyon merkezinde eğitim alan öğrencilerin sorularını Beyazgül cevapladı.

Şanlıurfa’da bilim ve teknolojiyle iç içe bireylerin yetişmesi amacıyla ilkleri başaran ve Şanlıurfa’ya kazandıran Başkan Beyazgül Mezopotamya Lıvıng Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde çeşitli eğitimlere katılan öğrencilerle 3 televizyon ortak canlı yayında buluştu. Moderatörlüğünü Uğur Er’in yaptığı, Şanlıurfa’da yayın yapan Edessa TV, Kanal Urfa TV ve Güneydoğu TV’nin canlı yayın konuğu olan Beyazgül, gençlerden gelen soruları içtenlikle cevapladı. Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle şehre kazandırılan ve çalışmaların titizlikle sürdüğü 51 bin metrekarelik Şanlıurfa Bilim Merkezi önünde gerçekleştirilen canlı yayında bilimden teknolojiye, E-Spor’dan robotik kodlamaya varan konularda Beyazgül’e sorular yöneltildi.

Şanlıurfa’da ulaşım ve yeşil’in artırılması konularına, gençlik ve kadınlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceklerinin altını çizen Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerimiz denemekten korkmadan mutlu oldukları meslekleri yapmak için çalışmaya devam etsinler diye konuştu.