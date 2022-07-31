Gençlerin beklediği açılışa sayılı günler kaldı

Viranşehir Belediyesinin gençliğe yönelik önemli yatırımlarından birisi olan yeni gençlik merkezi tamamlandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede gençliğe yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Viranşehirli gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmaları amacıyla onlara daha rahat ve güvenli alanlarda ders çalışma imkanları sunan Viranşehir Belediyesi, Hürriyet Mahallesine gençlik merkezi kazandırdı. Toplam 7 bin 281 metrekare alan üzerine inşa edilen, 480 metrekare kapalı alanlı ve içinde 5 derslik, bir konferans salonu ve idari birimlerin yer aldığı gençlik merkezi, açılış için gün sayıyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, cephe ve iç mimarinin titizlikle düşünüldüğü ve tasarlandığı gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Hizmete açılması ile gençlerin yeni uğrak noktası olması planlanan gençlik merkezindeki son durumla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Ekinci, Viranşehir gençliği için büyük bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gençlik merkezinin hizmete açılması ile gençlerin yeni uğrak noktası olacağının vurgulayan Ekinci, “Sürekli gelişen bir dünyada gençlerin de kendilerini geliştirmeleri için onlara imkan sunmak gerekir. Bizlerde gençlerin kendilerini geliştirebilme imkanı bulabilecekleri bir gençlik merkezi tasarladık. Gençlerimizi geleceğe hazırlayabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede gençlik merkezimizi Viranşehirli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Bu arada Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri sonucu Viranşehir ilçesine toplam 200 milyon tutarında 43 adet tesis daha kazandırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılacak olan ve bin 500 kişilik spor salonunun da yer aldığı projeler için yakın zamanda ihale yapılması bekleniyor.