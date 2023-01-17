Gençler okuma evleriyle sınavlara hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi, ilçeye kazandırdığı okuma evleriyle gençler sınavlara hazırlanma imkanı buluyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Atakent, Esentepe, Doğukent ve Seyrantepe okuma evleri sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı sağlıyor. TYT, YKS, ALES, KPSS, DGS ve TUS gibi sınavlara hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmayı seçen öğrenciler burada sessiz ve sıcak bir ortamda çalışırken, okuma alışkanlığı olan gençler ve vatandaşlar da okuma evlerindeki kütüphaneden faydalanabiliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de her fırsatta okuma evlerini ziyaret ederek gençlerle buluşarak sohbet ederken, gençlerin eğitim ile ilgili taleplerini dinleyip gerçekleştirilebilecek durumlar ile ilgili gerekli talimatları veriyor. Baydilli, Şanlıurfa’nın genç nüfus oranı en yüksek şehir olduğuna dikkat çekerek bu gençliğin en iyi şekilde eğitim alarak gelecekte şehri kalkındıracak konumlara gelmeleri gerektiğini ifade etti. Baydilli, “Genç nüfusun iyi bir eğitim alarak önemli yerlere gelmesi şehrimizin gelecekte kalkınması için önemlidir. Bu anlamda okuyan, kendini geliştiren ve en iyi bölümleri okuyarak bir yerlere gelen nesil için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz de ilçemize kazandırdığımız okuma evleriyle gençlerin sessiz ve konforlu ders çalışma ortamı ihtiyacını gideriyoruz. Karaköprü’müze kazandırdığımız bu okuma evlerimiz gençlerimize verdiği hizmetle çok önemli bir işlev görüyor. Esentepe, Atakent, Doğukent ve Seyrantepe mahallelerimizde bu okuma evlerimiz faaliyete geçti ancak 5 tane mahallemize daha okuma evi kazandırmak için harekete geçtik. İnşallah kısa süre sonra kalan mahallelerimize de okuma evi kazandırıp daha fazla öğrencimizin buralardan faydalanmasını sağlayacağız. Okuma evlerimize gösterdikleri ilgiden dolayı öğrenci kardeşlerimize ve kitap okumak için gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Okuma evlerinden faydalanan gençler de kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler. Karaköprü Belediyesi okuma evleri ders çalışmak isteyen gençlere 08.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.