Gençler millet bahçesine hayran kaldı

Eyyübiyeli gençler, belediye tarafından yapılan millet bahçesine hayran kaldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın ziyaretinin ardından Yenice Sınav Hazırlık Merkezi’ndeki öğrencilerle birlikte Eyyübiye Millet Bahçesi’ne geçen Başkan Mehmet Kuş, burada yapımı tamamlanan spor tesislerini ve kütüphaneyi öğrencilere tanıttı. Eyyübiye Millet Bahçesinde bir süre öğrencilerle birlikte gezinti yapan Başkan Kuş, 180 dekardan oluşan Eyyübiye Millet Bahçesinin özellikle yaz aylarında çok büyük ilgi göreceğini, millet kraathanesi, kütüphane, düğün salonu, spor ve mesire alanlarıyla Eyyübiyelilerin çok nezih bir mekana sahip olacağını söyledi.

Millet Bahçesini çok beğendiklerini dile getiren öğrenciler ise ilçeye yaptığı yatırımlardan ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Kuş’a teşekkür etti.