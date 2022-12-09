Haliliye Belediyesi üniversiteye hazırlanan gençler için açtığı ücretsiz kurslar ile gençler hayallerine kavuşuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için açılan hazırlık kursları devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına hazırlanan gençlere konu anlatımı, deneme sınavları ve soru çözümleri ile ücretsiz dershane hizmeti veriliyor. Sınavlara hazırlıkların yanı sıra gençlerin sınav stresi ve motivasyonu için psikolojik danışma ve rehberlik desteği de veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından uygun ortamlarda sınavlara hazırlanan öğrenciler ise hayallerine giden yolda destekleri ve kendilerine verilen imkanlar için Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada gençlik merkezi, kütüphaneler ve okuma salonları ile gençlerin yanlarında olmaya devam edileceği ifade edildi.