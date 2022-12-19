Gençler hayallerine büyükşehir ile kavuşuyor

Şanlıurfa’da ücretsiz hizmet veren Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursuna katılan öğrenciler polislik, beden eğitimi öğretmenliği ve bekçi olmak için ter döküyor.

Şanlıurfa kent merkezinde Akabe Gençlik Merkezi ve Spor Salonu, Viranşehir ilçesinde ise gençlik merkezlerinde eğitim gören gençler, gelecekte yapmak istedikleri meslekleri kazanabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde parkur, fiziksel yeterlilik, nefes kontrolü, hız ve konsantrasyon eğitimlerini uygulamalı olarak alan gençler kurs sayesinde fiziki mülakatlara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün POMEM, Bekçilik ve BESYO sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursu kayıtlarının alınmasının ardından başvuruda bulunan adaylar çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kamu kurumları tarafından yapılacak olan fiziki yeterlilik sınavlarının eğitimlerine tabi tutulan gençler fotosellerle saniye ölçümünün de yapıldığı parkurda sırasıyla Jimnastik tahtası, lastik içerisinden geçme, ağırlık taşıma, sağlık topu dokunma hareketi, takla atma, slalom koşusu ile engel altından ve üstünden geçerek bitiş çizgisine ulaşıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Fiziki Yeterlilik kurslarından 350 genç faydalanırken 67 genç polis, bekçi ve beden eğitimi öğretmenliğini kazanarak mesleklerini yapmaya başladı.