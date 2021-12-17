Gençler geleceğe hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan kütüphaneye kayıtlı öğrencilere deneme sınavı yapıldı. Bu sınav ile kendilerini ölçme şansı yakalayan öğrenciler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Gençliğe yönelik çalışmaları ile her zaman yanlarında olduğunu hissettiren Haliliye Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından üniversite sınavlarına hazırlanmak için Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan kütüphaneye kayıtlı 110 öğrenciye ücretsiz deneme sınavı yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yapılan deneme sınavında öğrenciler kendilerini ölçme şansı yakaladı. Deneme sınavı ile heyecanlarını da yenen öğrenciler, eksik konularını da bu sınav sayesinde görme fırsatı buldu.

Kendilerine sunulan imkan dolayısıyla geleceğe emin adımlarla hazırlandıklarını kaydeden öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise deneme sınavlarının her ay düzenli olarak yapılacağı kaydedildi.