Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor

Türkiye’nin en geç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da gençlerin sporla zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından hizmete açılan 8 spor sahasında 550 genç faydalanıyor.

Futbol Dünyası’nda genç sporcuların keşfedilmesi ve gençlerin profesyonel olarak spor yapmaları amacıyla açılan futbol branşına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kentin 8 farklı bölgesinde kurulan spor sahalarında yararlanan çocuklara uzman Antrenörler tarafından eğitimler veriliyor. Spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Futbol Dünyası Kaleci Departmanında amatör spor kulüplerinde oynayan U14, U16 ve U18 sporcularına da temel kalecilik eğitimi veriliyor. Spor ve sporcuya her zaman büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla semt sahaları ve Futbol Dünyası Kaleci Departmanın da gençlere temel futbol eğitimi veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire başkanlığı Bünyesinde bulunan Saha Sporları Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Spor Okulları Futbol Branşı 8 farklı sahada 11 Kursla toplam 550 gence haftanın 7 günü hizmet veriyor. Ahmet Yesevi-Maşuk Hayati Harrani- spor merkezinde temel futbol eğitimi alan gençler arasında futbol turnuvası düzenlendi.